Штаб-квартира Центра по борьбе с экстремистской идеологией будет находиться в Эр-Рияде

2017-05-21 17:20 | www.apa.az | 4

Штаб-квартира создаваемого Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI) будет находиться в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

Как передает АПА, об этом сообщила электронная версия газеты Ash Sharq al-Awsat.

По данным издания, главы государств и правительств, участвующие в саммите арабских и исламских стран с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в королевстве, одобрили предложение о выборе Эр-Рияда в качестве штаб-квартиры международного Центра.

Главная цель новой организации - противодействовать распространению экстремистских тенденций в идеологической сфере, а также способствовать укреплению основ традиционного, умеренного ислама в мире. Создание этого Центра было согласовано на встрече короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом США Дональдом Трампом, который находится с визитом в Эр-Рияде. Официально об открытии Центра будет объявлено по завершении арабо-исламо-американского саммита.

Трамп минувшим днем прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Сегодня он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.