Баку-2017: Азербайджанска прыгунья завоевала золотую медаль по прыжкам в воду
2017-05-21 17:52 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по прыжкам в воду.
Азербайджанская спортсменка Ольга Быковская в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина завоевала золотую медаль.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.