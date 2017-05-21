Баку-2017: Азербайджанска прыгунья завоевала золотую медаль по прыжкам в воду

2017-05-21 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по прыжкам в воду.

Азербайджанская спортсменка Ольга Быковская в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина завоевала золотую медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.