Турция не будет терпеть двуличие ЕС, заявил Эрдоган

2017-05-21 18:15 | www.apa.az | 5

Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза, который не сдерживает своих обещаний перед Турцией.

Как передает АПА, об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье.

“Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем”, — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция, несмотря ни на что, хотела бы сближения с Евросоюзом. “Но последнее слово за ЕС”, — добавил турецкий лидер.