Эрдоган избран председателем правящей партии Турции

2017-05-21 19:19 | www.apa.az | 3

Президент Турции Тайип Эрдоган избран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на ее внеочередном съезде в воскресенье.

Как передает АПА, согласно объявленным на съезде результатам тайного голосования, кандидатуру Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда.

Выборы прошли на безальтернативной основе.

Внеочередной съезд ПСР был созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.

Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.