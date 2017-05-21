Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ВИДЕО) (Обновлено)
2017-05-21 19:42 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, глава Оргкомитета Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева и члены семьи в воскресенье наблюдали за финалом соревнований по женской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии награждения победителей соревнований.
"Золото" в этих соревнованиях в категории до 69 килограммов выиграла азербайджанская спортсменка Элис Манолова. В категории до 48 килограммов первое место также заняла представительница Азербайджана Мария Стадник.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.