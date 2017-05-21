Эрдоган избран председателем АКП

2017-05-21 20:06 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран председателем правящей Партии справедливости и развития.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, это стало известно после итогов голосования на внеочередном съезде партии.

На съезде в Спортивном салоне Анкары ожидается итоговое выступление Эрдогана.

Напомним, что согласно внесенным в Конституцию Турции изменениям, президенту предоставляется возможность не прерывать свое членство в партии на период исполнения президентских полномочий.