Сборная Азербайджана выиграла соревнования по баскетболу 3х3 cреди мужчин

2017-05-21 20:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завершились соревнования по баскетболу 3х3 cреди мужчин На IV Играх исламской солидарности в Баку.

В решающем матче сборная Азербайджана встретилась с командой Катара.

Азербайджанские баскетболистки выиграли со счетом 13:9 и стали победителями Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.