Азербайджанская спортсменка стала второй на соревнованиях по борьбе

2017-05-21 20:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.

Вуступающая в весовой категории до 55 кг Наталья Синишин в финальной схватке встретилась с представительницей Турции Бедиха Гюн.

Выиграв два из трех своих встреч Синишина стала серебрянным призером Ислаимады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.