Президент Азербайджана принял участие в Арабо-исламско-американском саммите - ОБНОВЛЕНО

2017-05-21 20:50 | www.apa.az | 3

21 мая в столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд состоялся Арабо-исламско-американский саммит.

Как сообщает АПА, в саммите принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Саммит с участием руководителей арабских и исламских стран, а также президента США Дональда Трампа прошел под девизом «Вместе мы сильны». На этом мероприятии, которое организовано впервые, велись обсуждения о роли стран-участниц в обеспечении глобальной безопасности, стабильности, борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом и дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере. Саммит служит дальнейшему углублению деловых, культурных и политических связей между странами-участницами посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество. Одна из целей мероприятия заключается в закладке фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех.

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18:11

21 мая в столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд начал работу Арабо-исламско-американский саммит.

Как передает АПА, в саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств перед Международным конференц-центром Короля Абдулазиза.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.