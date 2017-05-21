Баку-2017: 74-я золотая медаль Азербайджана на Исламиаде
2017-05-21 20:50 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по борьбе среди женщин.
Азербайджанская спортсменка Татьяна Омельченко завоевала золотую медаль Исламиады.
В решающей схватке представительница Азербайджана оказалась сильнее Гамзе Нур Адакан из Турции.
Таким образом, Омельченко заработала 74-ю золотую медаль Азербайджана на Играх.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.