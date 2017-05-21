Баку-2017: Представительница Азербайджана по борьбе завоевала "серебро"

2017-05-21 21:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана по борьбе Сабира Алиева завоевала "серебро" на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Выступающая в весовой категории 75 кг азербайджанская спортсменка в финале уступила представительнице Турции Ясенем Айдар со счетом 0:2.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.