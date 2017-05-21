Порошенко заявил о способности украинцев прожить без российских соцсетей

2017-05-21 21:30 | www.oxu.az | 4

Жители Украины могут обойтись без российских соцсетей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом президент страны Петр Порошенко сказал во время выступления на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий.

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — заявил украинский лидер.

16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения также коснулись ряда СМИ. В стоп-лист попали медиахолдинг «РБК», телеканалы «Звезда», «ТНТ», НТВ и НТВ-Плюс, Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета», радиостанция «Наше радио».