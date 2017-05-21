Фото “APA Holding” стал лучшим на Исламиаде

2017-05-21 22:06 | www.apa.az | 4

Фото, снятое фотокорреспондентом “APA Holding” признано лучшим на IV Играх исламской солидарности.

Как передает АПА, сотрудник компании Ниджат Алили стал победителем конкурса в рамках Исламиады.

Снятая им фотография признана экспертами лучшей. Награждение победителя состоится завтра.

Отметим, что награду Н.Алили вручит бывший фоторедактор агентства Reuters Гарри Кемпер, который возглавлял фотослужбу на Олимпийских Играх в Атлантe (1996 г.) и Сиднее (2000 г.).