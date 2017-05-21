Трамп призвал все страны изолировать Иран

2017-05-21 22:10 | www.oxu.az | 3

Все страны и народы мира должны совместными усилиями изолировать Иран до тех пор, пока правительство этой страны не будет преследовать мирные цели.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в воскресенье на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп.



«Пока иранский режим не выразит намерение быть партнером для (установления) мира, все страны и народы должны совместными усилиями изолировать Иран», - сказал он.



Накануне Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В воскресенье он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.