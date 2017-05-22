Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании по футболу

2017-05-22 00:02 | www.apa.az | 3

Мадридский "Реал" одержал победу над "Малагой" со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Испании по футболу и стал победителем турнира.

Как передает АПА, забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (2-я минута) и Карим Бензема (55).

Перед последним туром "Реал" лидировал в турнирной таблице, на три очка опережая ближайшего преследователя, "Барселону".

Для "Реала" этот титул чемпиона страны стал 33-м в истории.