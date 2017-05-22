Жертвами удара ВВС коалиции к западу от Ракки стали 15 мирных жителей

2017-05-22 00:25 | www.apa.az | 4

ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США нанесли удар по селению Кадейран к западу от города Ракка (520 км от Дамаска).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. В результате авианалета погибли 15 мирных граждан.

Ранее в результате авиаударов США и их союзников к востоку от Ракки погибли еще 22 мирных жителя.

Ракка, расположенная в 160 км к юго-востоку от Алеппо, была захвачена бандами ИГ в марте 2013 года. В городе проживают свыше 300 тыс. человек. По оценкам экспертов, там могут находиться от 3 до 4 тыс. боевиков.