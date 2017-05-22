В Алжире разбился военный вертолет, погибли три пилота

2017-05-22 02:18 | www.trend.az | 4

Военный вертолет алжирского ВМФ потерпел крушение в воскресенье вечером к югу от столицы страны, трое находящихся на его борту пилотов погибли, передает РИА Новости со ссылкой на портал местного издания аш-Шурук.

По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Тебесса в районе Ахмар аль-Айн, расположенном к югу от алжирской столицы. По данным очевидцев, с которыми поговорил корреспондент издания, вертолет врезался в опоры ЛЭП.