Fenerbahçe tarih yazdı

2017-05-22 04:07 | www.trend.az | 1

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçında Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine geçti. Baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-lacivertliler, özellikle dış şutlarda etkili olduğu ilk yarıyı 39-34 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Dış şutların yanı sıra Udoh'la pota altında büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, sahadan 16 sayı farkla 80-64 galip ayrılarak Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, üçüncü kez üst üste yer aldığı Dörtlü Final'de bu sefer mutlu sona ulaştı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında Madrid'de 2015'te 4., geçen yıl Berlin'de 2. olan Fenerbahçe, İstanbul'da zirveye çıkarak Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: AA