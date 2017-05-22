Медведев проведет встречу с Эрдоганом в Стамбуле
2017-05-22 04:12 | www.apa.az | 3
В рамках своего визита в Стамбул премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
«Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул на саммит стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)