Медведев проведет встречу с Эрдоганом в Стамбуле

2017-05-22 04:12 | www.apa.az | 3

В рамках своего визита в Стамбул премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул на саммит стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)