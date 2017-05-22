Шавкат Мирзияев поздравил президента Ирана с переизбранием

2017-05-22 07:19 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил Хасана Рухани с убедительной победой на выборах и переизбранием президентом Ирана, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

В своем послании Шавкат Мирзияев отметил, что результаты выборов "стали свидетельством высокого доверия народа Ирана к проводимой Вами внутренней и внешней политике".

Глава Узбекистана выразил уверенность, что стороны совместными усилиями поднимут взаимовыгодное партнерство на качественно новый уровень.

Шавкат Мирзияев пожелал Хасану Роухани долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и достижения новых рубежей в ответственной государственной деятельности, а дружественному иранскому народу — мира и процветания.

Иран стабильно входит в число 10 ведущих экономических партнеров Узбекистана. В республике действуют более 120 совместных ирано-узбекских компаний, 20 из которых созданы при стопроцентном участии иранского капитала. Деятельность этих компаний распространяется на производство товаров народного потребления, текстильной и сельскохозяйственной продукции, ковров, сферу услуг, развитие технологий, осуществление экспортных и импортных операций.

В августе 2014 года правительства Узбекистана, Туркмении, Ирана и Омана подписали меморандум о вступлении в силу соглашения о создании транспортного коридора "Центральная Азия - Персидский залив".

(Автор: Демир Азизов)