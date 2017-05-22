Стали известны имена пострадавших при ДТП в Дашкесане - ОБНОВЛЕНО
2017-05-22 07:51 | www.apa.az | 4
Стали известны имена пострадавших при ДТП в Дашкесанском районе.
Как передает западное бюро АПА, это житель Дашкесанского района Рашид Мамедов (1949 г.р.) и житель Гейгельского района Йолчу Ибрагимов (1944 г.р.).
Получившие легкие травмы водители были доставлены в Больницу скорой помощи города Гянджа. Их жизнь вне опасности.
Отметим, что минувшей ночью в Дашкесанском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На территории села Гушчу грузовой автомобиль марки «Газель» столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погиб Бахтияра Салман оглу Угурлиев (1949 г.р.), еще два человека получили ранения.
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В Дашкесанском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает АПА со ссылкой сайт МЧС, на территории села Гушчу грузовой автомобиль марки «Газель» врезался в легковой автомобиль ВАЗ.
Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли упавших в результате аварии с моста в реку водителей автомашин, а также тело Бахтияра Салман оглу Угурлиева (1949 г.р.), и передали по назначению.