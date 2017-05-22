Real Madrid'in 33. şampiyonluğu

2017-05-22 08:14 | www.trend.az | 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonu şampiyonu Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, "La Liga en güzel lig ve onun şampiyonu olmak çok önemli ve inanılmaz." dedi.

Malaga'ya karşı deplasmanda kazandıkları 2-0'lık maçla gelen şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, "Çalışarak ve mücadele ederek bu başarıyı elde ettik. Takım olarak sadece çalışmayı düşündük. Çok zor anlar yaşasak da 38 hafta sonra en yukarıda olmak çalışmalarımızın karşılığı aldığımızı gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in 5 sezon sonra lig şampiyonluğunu tekrardan elde etmesinin kulüp için önemli olduğunu vurgulayan Zidane, "La Liga'yı kazanmak çok önemli. Real Madrid için daha da önemli çünkü dünyanın en iyi kulübü. Lig boyunca tüm futbolcuların mücadele etmesi, birlik olması bu şampiyonluğun gelmesinde kilit oldu." yorumunda bulundu.

Fransız teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de "fark yaratan futbolcu" olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini söyledi.

Zidane, lig şampiyonluğunu bu gece yarısı Madrid'deki Cibeles Meydanı'nda taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını da dile getirerek, "Bu başarının arkasında olan taraftarımızı kutlamalarda yalnız bırakmayacağız. Başarı hepimizin. Profesyonel hayatımın en büyük günü. Bir şeye inanırsan ve onun için çalışırsan başarıyorsun. Bu gece şampiyonluğu kutlayıp ondan sonra Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos da "Yarış son haftaya kadar devam etmiş olsa da bu şampiyonluğu layıkıyla kazandık. Ligin en iyisi Real Madrid. İstikrarlı futbol ve her maça son maçmış gibi çıkmak bu başarının anahtarı." diye konuştu.

Öte yandan, Real Madrid'in ardından ligi 2. sırada bitiren Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique ise "Lig şampiyonluğunu kim kazandıysa daha fazla puan topladığı için olmuştur ve onu tebrik etmek gerekir. Adil bir kazanandır. Biz nerede hata yaptığımızı biliyoruz. Temel hata istikrar sorunu oldu. Bunu özellikle ligin ilk yarısında yaşadık ve sonunda da ödedik." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA