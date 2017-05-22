МИД РФ: Ликвидации российского азербайджанского конгресса не связана с политикой

2017-05-22 08:54 | www.oxu.az | 3

Решение о ликвидации «Всероссийского азербайджанского конгресса» (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя,

«Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

«Вопросы подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей, это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации».

«Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном», - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Верховный суд РФ 15 мая удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» из-за несоответствия его устава российскому законодательству.

A.C.

