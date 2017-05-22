Цены растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене

2017-05-22 09:05 | www.oxu.az | 3

На мировых рынках выросли цены на нефть.

Как передает Oxu.Az, на лондонской бирже нефть марки Brent подорожала на 0,80% и стоит 54,04 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже цена нефти WTI выросла на 0,79% и составила 50,73 доллара за баррель.

Рост цен на нефть обусловлен ожиданием от встречи представителей ОПЕК и России, которая состоится 25 мая. В ходе переговоров стороны могут достичь соглашения о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года.

У.А.

