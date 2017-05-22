В Мексике в результате падения автобуса в ущелье погибли 16 человек

2017-05-22 09:13 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 16 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. Пассажирами автобуса, по данным полиции, были члены религиозной секты.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.

На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб.

Н.О.