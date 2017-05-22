В Мексике в результате падения автобуса в ущелье погибли 16 человек
2017-05-22 09:13 | www.oxu.az | 3
По меньшей мере 16 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
ДТП произошло на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. Пассажирами автобуса, по данным полиции, были члены религиозной секты.
По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.
На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб.
Н.О.