На фронте продолжаются армянские провокации

2017-05-22 09:20 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения с использованием гранатометов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 128 раз.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джеферли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

