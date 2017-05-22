Медведев встретится с Эрдоганом в Стамбуле

2017-05-22 09:48 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул в понедельник встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений», — сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Кроме того на полях саммита у главы российского правительства запланированы встречи с президентом Молдавии Игорем Додном и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Н.О.