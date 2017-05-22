Сегодня закроют эти дороги – СПИСОК

2017-05-22 09:55 | www.oxu.az | 3

В связи с закрытием IV Исламских игр солидарности сегодня на ряде дорог Баку будет ограничено движение транспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, сегодня от дорожной развязки возле отеля «Excelsior» на проспекте Гейдара Алиева до Сабунчинского круга и от площади «Азнефть» на проспекте Нефтчиляр до улицы Юсифа Сафарова после полудня общее дорожное движение будет ограничено. Водителям, едущим сторону аэропорта, рекомендуется воспользоваться Балаханской дорогой или Зыхской дорогой.

Зрители, желающие посмотреть церемонию закрытия, могут добраться до Олимпийского стадиона на метро или с помощью экспресс автобусов. Во время церемонии закрытия проезд на этих видах транспорта будет бесплатным.

Отметим, что IV Исламские игры Баку-2017 завершатся 22 мая. Игры проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Кроме того, учитывая закрытие проспектов Гейдара Алиева и Нефтчиляр, движение общественного транспорта будет изменено.

З.Г.

