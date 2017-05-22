Первый робот-полицейский поступил на службу в Дубае – ФОТО

2017-05-22 10:02 | www.oxu.az | 3

Первый робот-полицейский Robocop официально включен в состав полиции Дубая.

Как передает Oxu.Az, об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает издание Arabian Business.

Отмечается, что рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Он оснащен детектором эмоций, который распознает выражение лиц людей и жесты на расстоянии до 1,5 метра. Таким образом робот может устанавливать контакт с людьми и выявлять нарушителей.

Робот ориентируется на местности благодаря встроенному навигатору, общается на шести языках, включая английский и арабский. Граждане могут оплачивать через него услуги полиции кредитными картами.

Патрулируя улицы и торговые центры, Robocop будет предоставлять соответствующие видеозаписи и тем самым помогать стражам порядка находить преступников. Как заявили в полиции Дубая, робот призван помогать людям в общественных местах, а также бороться с нарушителями порядка и отвечать за городскую безопасность.

Н.О.