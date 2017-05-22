Календарь последнего дня Исламиады
2017-05-22 10:09 | www.oxu.az | 3
Сегодня в Баку завершатся IV Исламские игры солидарности Баку-2017.
Как передает Oxu.Az, в последний день IV Игр исламской солидарности состоятся финальные встречи по настольному теннису.
Женская сборная Азербайджана в финале встретится со сборной Ирана.
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10:00 - 15:30
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Мужская команда - финал
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Мужская команда - церемония награждения
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Женская команда - финал
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Женская команда - церемония награждения
Сегодня также будут определены победители индивидуальных соревнований по теннису.
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10:00 - 16:00
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Мужчины индивидуально - финалы
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Мужчины индивидуально - церемония награждения
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Женщины индивидуально - финалы
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Женщины индивидуально - церемония награждения
В последний день Исламиады три азербайджанских ушуиста поборются за медали в финале соревнований.
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11:00 - 13:40
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Мужчины 48 кг
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Мужчины 52 кг
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Мужчины 56 кг
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Мужчины 60 кг
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Мужчины 65 кг
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Мужчины 70 кг
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Мужчины 75 кг
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.