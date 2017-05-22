Определены номинанты NETTY2017

2017-05-22 10:14 | www.oxu.az | 3

Победители премии будут названы на церемонии награждения.

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2017. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета, из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии.

С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии www.netty.az. К голосованию приступила Академия премии, которая определит по одному победителю в каждой из существующих номинации.

Победители из числа номинантов будут названы в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

Там же будут объявлены победители в почетных номинациях «За вклад в развитие отечественных информационных технологий», и «ИТ-событие года» и дополнительных внеконкурсных номинациях.

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры и туризма АР.

Генеральный партнер премии - компания Azercell.

Партнерами премии являются выставка BakuTel, компания SmartHost.az, Интернет-агентство Renley.az, проект Kassir.az. Юридическую поддержку конкурса оказывает проект Dejure.az.

Партнером номинации лучший сайт в области электронной коммерции выступает проект Acqalma.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity.az, телеканал CBC, сайты 1news.az, Oxu.Az, Disput.az, Salamnews.org, GameZoneBaku, Autoradio.az.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

В 2017 году Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY проходит в 13-й раз. По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес info@netty.az.