Иран не ведет переговоров о покупке российских и китайских самолетов - замминистра

2017-05-22 10:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Высокопоставленный иранский чиновник опроверг информацию о том, что Иран ведет переговоры с российскими и китайскими компаниями о покупке самолетов.

Заместитель министра транспорта Ирана Ашгар Фахрие Кашан заявил, что иранские чиновники из авиационного ведомства не вели переговоры с китайскими и российскими компаниями о приобретении самолетов, сообщает агентство IRNA.

Он также сказал, что ранее Иран обсуждал вопрос о приобретении самолетов с японской компанией, однако, позднее эти переговоры прекратились.

Ранее в феврале министр энергетики России Александр Новак заявил, что Иран заинтересован в приобретении 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

(Автор: Эльмира Таривердиева)