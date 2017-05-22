МЧС Азербайджана: Информация о сокращениях безосновательна

2017-05-22 10:18 | www.apa.az | 3

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выразило отношение по поводу информации о сокращениях.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, некоторые СМИ распространили недействительную информацию о сокращениях в МЧС.

«Пресс-служба МЧС сообщает, что еще в 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Согласно указу с целью усовершенствования организации управления в сфере спасения на водах, а также с целью обеспечения безопасности движения маломерных судов на базе входящих в структуру МЧС Азербайджана Госинспекции по маломерным судам и Государственной службы спасения на водах создана Государственная служба по контролю над маломерными судами и спасению на водах.

Министерству по чрезвычайным ситуациям было поручено в течение двух месяцев представить главе государства проект положения Службы. Указом президента от 19 апреля 2017 года было утверждено Положение новой структуры.

Как видно эта мера была принята с целью совершенствования управления и никак не связана с сокращением сотрудников», - отмечается в информации.