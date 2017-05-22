В Азербайджане облегчили процедуру замены водительских прав для иностранцев

2017-05-22 10:30 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров внес изменения в решение об утверждении Положения о правилах сдачи экзамена для получения водительского удостоверения для управления транспортным средством и выдачи водительского удостоверения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, примечание в пункте 3.10 решения было удалено. Согласно прежнему варианту, ранее при замене водительского удостоверения для иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, они должны были предоставлять нотариальный перевод данного водительского удостоверения. Согласно изменениям, это требование отменено.

A.M.

