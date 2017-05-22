YARAT объединил друзей и художников за чашечкой кофе (ФОТО)

2017-05-22 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Действующая при Центре Современного Искусства YARAT платформа YARAT Friends провела очередное мероприятие под названием Art&Coffee ("Искусство и кофе"), сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Центром Современного Искусства YARAT совместно с итальянской компанией по производству кофе ILLY.

Директор департамента по связям с общественностью YARAT Хокума Каримова поприветствовала участников мероприятия, отметив, что его тема посвящена одному из самых популярных напитков – кофе, который прочно вошел в нашу жизнь и стал практически незаменимым в повседневном рационе каждого.

Хокума Каримова подчеркнула, что ILLY – компания, объединяющая любителей кофе и современного искусства на протяжении многих лет. Компания ILLY оказывает поддержку творческим людям, реализуя проекты с известными художниками и дизайнерами.

В свою очередь, представитель бренда ILLY в Азербайджане Анар Гулиев рассказал о компании и достижениях в области производства кофе, а также об инновациях, внедряемых в целях повышения качества конечного продукта.

Было отмечено, под воздействием кислорода и влаги кофе быстро окисляется, теряет свой аромат и вкус. Решение этой проблемы в 30-е годы прошлого века предложил Франческо Илли: запатентованный им метод прессуризации заключается в замене воздуха внутри банки инертным газом. Такой способ обеспечивает сохранность всех свойств кофейных зерен в течение трех лет. Более того, прессуризация способствует "дозреванию" кофе, сохраняя неуловимый аромат и обогащая вкус.

В своем выступлении Анар Гулиев также рассказал о сотрудничестве бренда ILLY с известными деятелями искусства. В рамках такого сотрудничества ряд известных современных художников украсили фирменные чашки ILLY. Так, созданная в 1992 году итальянским дизайнером Маттео Туном классическая чашка была представлена в виде уникального аксессуара. Во многих городах мира состоялись выставки таких арт-чашек.

В ходе мероприятии Анар Гулиев ответил на вопросы гостей, рассказал о способах приготовления кофе. Участников мероприятия, среди которых были известные азербайджанские художники, очень заинтересовала тема арт-проекта по созданию кофейных чашек, блюдец и банок. Они отметили, что было бы замечательно, если одна из чашек ILLY была выпущена в сотрудничестве с известным азербайджанским мастером кисти. В заключение мероприятия его участникам была предложена чашка ароматного кофе.

YARAT Friends - уникальная платформа, сформированная на основе членства индивидуальных лиц и компаний, ее цель - донести понятие современного искусства до широкой аудитории и создать сообщество любителей этого направления. Платформа предлагает своим членам туры с участием кураторов и художников, приглашение на мероприятия, организуемые только для членов платформы, а также предоставляет особые преимущества и дополнительные возможности, такие как программа "Путешествие по искусству" (Art Travel). Присоединяясь к YARAT Friends, вы получите возможность улучшить свои знания о современном искусстве и внести свой вклад в его развитие, а также поддержать признание современного азербайджанского искусства во всём мире.

(Автор: Джани Бабаева)