Завершается регистрация желающих принять участие на вступительных экзаменах абитуриентов

2017-05-22 10:36 | www.apa.az | 2

Сегодня завершается регистрация абитуриентов, желающих принять участие на вступительных экзаменах летом.

Как сообщает АПА, процесс регистрации завершится сегодня в 23:59.

На сегодняшний день до 10:00 по I-IV группам специальностей регистрацию прошли 57693 абитуриента (52361- азербайджанский сектор, 5332 – русский сектор). Из них 21738 – выбрали I группу специальности, 16694 - II группу специальности, 15063 - III группу специальности, 4198 – IV группу специальности. Не утвердившие свои заявления до указанного времени абитуриенты к экзаменам допущены не будут.

Если принявшие участие на первых вступительных экзаменах абитуриенты желают участвовать и на вторых экзаменах, то они должны до 22 мая зайти на сайт ГЭЦ и пройти регистрацию в «Электронном заявлении абитуриента». Кроме того, абитуриенты, выбравшие в своих утвержденных электронных заявлениях лишь один или два из представленных трех пунктов по I-IV, V группам специальностей и колледжам, могут выбрать и другой пункт.



Абитуриенты, не принявшие участие в приеме электронных заявлений 16 марта – 11 апреля могут представить свои заявления до указанного срока.