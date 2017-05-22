Фонд Иванки Трамп получит 100 млн долларов от Саудовской Аравии и ОАЭ

2017-05-22 10:35 | www.oxu.az | 2

Всемирный банк на мероприятии с участием дочери президента США и советника Белого дома Иванки Трамп заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов ее Фонду женщин-предпринимателей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что фонд Иванки Трамп в данный момент формируется и он будет нацелен на облегчение доступа женщин на Ближнем Востоке к финансовой помощи и рынкам.

В свою очередь дочь президента США заявила, что ее роль заключается в расширении возможностей женщин в США и во всем мире.

Также Иванка Трамп отметила прогресс в ситуации с правами женщин в Саудовской Аравии, где она побывала накануне вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Н.О.