На венесуэльского боксера после боя напал родственник его соперника – ВИДЕО

2017-05-22 10:41 | www.oxu.az | 2

Венесуэльский боксер Хосе Ускатеги подвергся нападению на ринге после боя с американцем Андре Диррелом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кону стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). В восьмом раунде венесуэлец нокаутировал соперника, но досрочная победа не была засчитана, так как завершающие удары были нанесены после гонга. В итоге Ускатеги дисквалифицировали.

После этого на ринг вышел дядя Диррела, который дважды ударил по лицу спортсмена из Венесуэлы. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.

И.Н.