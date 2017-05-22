В Азербайджане выпал снег – ФОТО

2017-05-22 10:44 | www.oxu.az | 2

В горной местности в селе Хыналыг Губинского района выпал снег.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили жители села. По их словам, снег выпал в горах Гибла, Шах, Гарадаш и Яйлаге Пищик.

Снег также выпал на горных территориях на высоте примерно 3500 метров.

По информации İstipress, дождливая и ветреная погода создала проблемы в селе Хыналыг и окрестных селах Губинского района. В результате интенсивных осадков и ветра села были обесточены. По словам местных жителей, отключение электричества в плохую погоду стало обычным делом.

Пресс-секретарь ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев не исключил, что погодные условия могут создать проблемы в населенных пунктах. По его словам, аварийные бригады сразу начали работать над устранением проблемы.

А.М.

