В Туркменистане повесился вице-премьер

2017-05-22 10:50 | www.oxu.az | 2

В Ашхабаде скончался заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов. Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Хроники Туркменистана», Эрешов повесился.

Самоубийство вице-премьера произошло 3 мая, но об этом стало известно лишь сейчас.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

Н.О.