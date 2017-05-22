Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards

2017-05-22 11:06 | www.trend.az | 4

Канадский музыкант, продюсер, актер Drake стал триумфатором церемонии награждения музыкальной премии Billboard Music Awards, получив рекордные 13 наград, передает ТАСС. При этом 30-летнему рэперу удалось стать победителем в самой главной категории - как "Лучший артист", выиграв у таких опытных соперников, как Адель, Бейонсе и Джастин Бибер. Лауреаты премии журнала Billboard были объявлены в воскресенье вечером в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Лас-Вегасе (штат Невада).

Drake получил все наиболее престижные категории музыкальной премии - он был признан "Лучшим певцом", "Лучшим артистом Billboard 200" и "Лучшим исполнителем Billboard 100". Кроме того, канадский исполнитель стал "Лучшим рэпером" года, а его четвертый альбом View, выпущенный в 2016 году и возглавлявший рейтинг ста наиболее популярных песен на протяжении десяти недель, также объявлен "Лучшим альбомом в стиле рэп".

"Лучшей певицей года" признана американка Бейонсе, которой удалось получить в этом году пять наград журнала Billboard, во многом, благодаря большому гастрольному туру (The Formation World Tour). Столько же наград и на счету американского дуэта Twenty One Pilots. Этот коллектив стал

"Самой популярной группой" года, а также выиграл в категории "Лучшая песня в стиле рок" за сингл "Heathens".

Американский певец Джастин Тимберлейк объявлен лауреатом премии в категории "Самая продаваемая песня" за композицию "Can’t Stop The Feeling!" Она же победила и в номинации "Лучшая песня для радио".

Американский коллектив Metallica завоевал премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом". Созданная еще в 1981 году группа вновь стала лауреатом премии Billboard спустя почти 20 лет. Предыдущая награда журнала была вручена музыкантам еще в 1999 году. Нынешний, последний альбом группы под названием "Hardwired…To Self Destruct" был выпущен осенью прошлого года, и 18 ноября альбом впервые появился на лидирующей строчке в рейтинге двухсот наиболее популярных песен.

Британский певец 24-летний Малик Зейн, известный под сценическим именем Zayn, получил премию как "Лучший новый исполнитель". В марте 2016 года состоялся релиз его дебютного альбома Mind of Mine. Главная песня этого диска Pillowtalk быстро заняла лидирующие строки в хит-парадах нескольких стран мира, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду.

Billboard Music Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая и спонсируемая журналом Billboard, и одна из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с "Грэмми" и American Music Awards. Номинантов и лауреатов премии выбирают по нескольким показателям, включая продажи альбомов и цифровых композиций, запросы в интернете, радио-трансляции, гастроли артистов и даже их общественную активность. Эти данные отслеживаются журналом в течение года. В этом году премия вручалась музыкантам за период их деятельности с 18 марта 2016 года по 16 марта 2017 года.