В Баку подешевели свадебные автомобили – ФОТО

2017-05-22 11:10 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане стоимость аренды самого дешевого свадебного автомобиля составляет 50 манатов, а самого дорогого – 1200 манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом рассказали представители бизнеса свадебных автомобилей.

«Заказчики сначала дают задаток. После доставки жениха и невесты в дом торжеств наша работа завершается. Если автомобилем управляет жених, то за это надо доплатить 50 манатов. В стоимость входит мойка автомобиля, расходы на украшения, топливо, а также плата водителю».

Предприниматели жалуются на падение доходов: «Украшения, раньше стоившие 5 манатов, теперь продаются за 10 манатов. Но никто не женится, наши автомобили простаивают. По сравнению с прошлыми годами наши доходы сильно упали».

Владельцы рассказали, что чаще всего в аренду берут модель «Mercedec S-class» - цена аренды составляет 100 манатов.

Также сообщается, что цены на аренду автомобилей снизились примерно на 20 манатов.

«Самым дорогим автомобилем у нас является «Rolls&Royce», который, аренда которого стоит 1200 манатов. Если нужно ночью отвезти жениха и невесту домой, то за это надо доплатить. Цены меняются в зависимости от расстояния».

А.М.

