Forbes: Глава Ford уходит в отставку

2017-05-22 11:20 | www.oxu.az | 6

Гендиректор автомобильного концерна Ford Motor Co. Марк Филдс уходит в отставку. На его место придет глава дочерней компании – Ford Smart Mobility LLC Джеймс Хакетт. Ford объявит о смене своего управляющего в понедельник.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет журнал Forbes.

По данным издания, смена руководства связана c утратой доверия председателя совета директоров Ford Билла Форда к Марку Филдсу, которому не удалось сплотить работников автоконцерна вокруг общей цели и принять критически важные решения в отношении стратегии компании.

Пресс-секретарь американского автоконцерна отказался подтвердить изменения в составе руководства, подчеркнув, что в компании стараются фокусироваться на повышении прибыльности, а не «комментировать спекуляции и слухи», пишет Forbes.

Н.О.