В Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой – ВИДЕО

2017-05-22 11:26 | www.oxu.az | 3

В сети опубликовали видео со змеей, пьющей воду.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на ria.ru, этот случай произошел в пустыне Саудовской Аравии. На видео видно, как змея жадно выпивает воду, а когда она закончилась, пресмыкающееся уползло прочь.

Издание отмечает, что температура в пустыне Руб-эль-Хали, где, предположительно, и произошла встреча змеи с человеком, в среднем составляет 40-50 градусов по Цельсию.

Ранее подобный случай произошел в Индии с королевской коброй, которая приползла к населенному пункту из-за нехватки воды.

И.Н.