Армяне планируют совершить 28 мая в России антиазербайджанскую провокацию

2017-05-22 11:34 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, Ассоциация армянской молодежи Курска запланировала провести в этот день акцию провокационного характера «25-летие со дня освобождения Шуши» и «праздничный концерт».

Армянская молодежь заявила о том, что они согласовали этот вопрос с официальными структурами.

Председатель Фонда Развития и возрождения Азербайджанской культуры в России Шамиль Тагиев сказал АПА, что азербайджанская молодежь проинформирована в связи с данным вопросом. Они подготовят обращение в Министерство иностранных дел, а также в другие структуры России, чтобы выразить серьезный протест: «В России все знают, что Шуша является исторически принадлежащей азербайджанцам территорией Азербайджана. Открытое искажение этого реального факта в форме акции, в частности в то время, когда в этом регионе наблюдается конфликт, а армяне продолжают сохранять под оккупацией Шушу, является серьезной провокацией. Уверены, что российские власти не допустят этого».

Отметим, армянские вооруженные подразделения оккупировали древний азербайджанский город Шуша 8 мая 1992 года.