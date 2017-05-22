Бойфренд Джорджа Майкла требует оставить ему особняк певца и несколько миллионов

2017-05-22 11:32 | www.oxu.az | 3

43-летний бойфренд скончавшегося в конце 2016 года Джорджа Майкла намерен получить в наследство дом певца стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, Фади Фаваз также настаивает на многомиллионных выплатах из состояния Майкла.

Изначально мужчина планировал заработать, издав книгу об умершем кумире, однако его мечты развеяли издатели, предложив за мемуары максимум 50 тысяч фунтов стерлингов. Поэтому Фаваз требует оставить ему дом Майкла в центре Лондона. Как сообщает издание, мужчина не хочет расставаться с тем образом жизни, который он вёл до смерти известного певца.

Напомним, СМИ сообщали, что во время смерти Джорджа Майкла с ним рядом находился его бойфренд Фади Фаваз, который пытался в течение часа разбудить певца. Позже сообщалось, что семья Майкла не пустит Фаваза на похороны исполнителя. Недавно в СМИ появилась информация, что родные Джорджа Майкла намереваются выставить его бойфренда из принадлежавшего исполнителю дома.

A.C.

