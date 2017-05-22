Нефтяная корзина ОПЕК 19 мая выросла на доллар

2017-05-22 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 19 мая составила 50,87 доллара за баррель, что на доллар больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цена нефти растет в понедельник на ожиданиях продления венского соглашения по сокращению добычи "черного золота".

По состоянию на 11:00 понедельника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62 процента - до 53,94 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,73 процента — до 51,04 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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