В Стамбуле начался саммит ОЧЭС

2017-05-22 11:44 | www.apa.az | 4

Как сообщает командированный в Стамбул корреспондент АПА, Азербайджан на саммите представляет председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов. Саммит открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что укрепление и развитие сотрудничества в рамках этой организации напрямую зависит от деятельности стран-членов.

Р. Т. Эрдоган отметил, что активное участие на заседаниях, реализация проектов, направленных на повышение благополучия населения, являются непосредственной задачей государств-членов: «Наряду с этим, без развития связей между нашими народами другие усилия оказываются недостаточными. Несмотря на то, что как государства-члены у нас разные языки и культура, политические взгляды, уровень экономики счастье и горе стран-членов концентрируется в географии Черного моря».

Отметим, что по итогам саммита ожидается принятие декларации, в которой будут отражены перспективы развития организации.

Напомним, ОЧЭС была учреждена 25 июня 1992 года при участии глав 11 государств и правительств, включая Азербайджан. В настоящий момент в организации представлены 12 стран – Албания, Азербайджан, Турция, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Украина, Армения и Сербия.