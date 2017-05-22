Сегодня завершается регистрация для участия во вступительных экзаменах

2017-05-22 11:47 | www.oxu.az | 3

Сегодня завершается регистрация абитуриентов, желающих принять участие на вступительных экзаменах летом.

Как передает Oxu.Az, процесс регистрации завершится сегодня в 23:59.

На данный момент до 10:00 по I-IV группам специальностей регистрацию прошли 57693 абитуриента (52361- азербайджанский сектор, 5332 – русский сектор). Из них 21738 – выбрали I группу специальности, 16694 - II группу специальности, 15063 - III группу специальности, 4198 – IV группу специальности. Не утвердившие свои заявления до указанного времени абитуриенты к экзаменам допущены не будут.

Если участвовавшие на первых вступительных экзаменах абитуриенты желают принять участие и на вторых экзаменах, то им следует до 22 мая зайти на сайт ГЭЦ и пройти регистрацию в «Электронном заявлении абитуриента». Кроме того, абитуриенты, выбравшие в своих утвержденных электронных заявлениях лишь один или два из представленных трех пунктов по I-IV, V группам специальностей и колледжам, могут выбрать и другой пункт.

Абитуриенты, не принявшие участие в приеме электронных заявлений 16 марта – 11 апреля могут представить свои заявления до указанного срока.

З.Г.

