Европейские сны или преднамеренное вранье И.О. министра иностранных дел Армении Налбандяна?

2017-05-22 11:41 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Хорошо начать новую неделю с разбора самых ярких и запоминающихся политических моментов предыдущей. Несомненно, одним из самых ярких, лживых и бредовых выступлений минувшей недели стало словесное извержение И.О. министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, который приехал жаловаться на Азербайджан в Совет Европы, попутно пытаясь себя обелить всеми возможными способами.

Для начала сам факт того, что представитель оккупационных властей, которые в 21 веке продолжают незаконную военную оккупацию 20 % территорий другой страны, имеет право выступать в столь уважаемом международном формате, как сессия Комитета министров Совета Европы, уже вызывает недоумение. Однако, еще большее недоумение вызывает то, что именно господин Налбандян говорил там, во время своего выступления, связанного с реальностью лишь географическими названиями.

Начнем с жалоб. Говоря о защите культурного наследия, которая «особенно важна для армянского народа», понесшего огромные потери культурных ценностей на протяжении своей истории, И.О. совершенно забыл отметить, что на самом деле именно Армения главный уничтожитель культурного наследия. Факты говорят сами за себя.

На оккупированных территориях Азербайджана армянское руководство уже много лет подряд планомерно уничтожает объекты азербайджанского культурного наследия, при этом фальсифицируя факты и представляя их армянскими.

Вандализм армянской стороны хорошо описан в книге Фаига Исмайлова «Ущерб, нанесенный Арменией историко-культурным памятникам Азербайджана». Хорошо бы перед пламенным выступлением Налбандяна в Совете Европы, его слушатели ознакомились с правдой, а не армянскими инсинуациями на заданную тему.

Дальше больше. И.О. Налбандян пожаловался на Баку, который провел контратаку на СОБСТВЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫХ ТЕРИТОРИЯХ в апреле 2016 года. Почему- то представитель страны агрессора и оккупанта Армении, пожаловался тут на грубейшее нарушение международного гуманитарного права и прав человека (???).

Возникает вопрос - а не является ли оккупация Арменией территорий Азербайджана реальным грубейшим нарушением международного права? И не попраны ли права более миллиона азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые в результате войны, развязанной Арменией, вот уже более двадцати лет не могут вернуться на свои исконные земли?

«Мы высоко ценим инициативы, которые призывают к равному применению общеевропейских инструментов по правам человека на всем континенте без различия, включая в зонах конфликта», - продолжал врать Налбанлдян, уточняя, что Совет Европы преследует основную цель - обеспечить то, чтобы общие ценности и индивидуальные права, гарантированные Европейской конвенцией прав человека, не были зависимы от статуса территории, на которой проживают люди.

Однако, как обычно, это было пустым сотрясанием воздуха. Не может страна агрессор заявлять о попранных правах и демократических озабоченностях, когда весь мир имеет перед глазами факт оккупации международно-признанных территорий другого государства.

В подобных случаях, не касающихся Арменией, международное сообщество быстренько принимает санкции и разрывает деловые контакты со страной агрессором. Однако, к сожалению, демократические инструменты почему-то не работают с Арменией. Резолюции ООН игнорируются, никаких санкций нет, а Совет Европы продолжает многозначительно кивать, выслушивая полнейший бред И.О.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend